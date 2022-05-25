Названа дата выхода новой Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября

Студия Infinity Ward анонсировала выход новой игры серии Call of Duty. Об этом сообщается в Twitter проекта.

Разработчики назвали дату выхода игры — релиз состоится 28 октября. Кроме анонса представители компании показали ролик, в котором продемонстрировали основных персонажей и ряд локаций из тайтла. Судя по ролику, разработчики вернут в игру оперативно-тактического отряда 141, известному по ранним частям серии, и некоторых персонажей — капитана Прайса, Газа и Соупа. В компании не стали раскрывать других деталей. 8 июня ожидается полноценный анонса тайтла.

Modern Warfare 2 окажется прямым продолжением Call of Duty: Modern Warfare, которая вышла в 2019 году. Первая игра серии — Call of Duty 4: Modern Warfare — появилась в 2007 году.

Ранее известный журналист Джейсон Шрайер заявил, что новая крупная игра серии Call of Duty не выйдет впервые с 2004 года. Инсайдеры в компании объяснили, что релиз будет отложен из-за неудовлетворительных продаж игры Vanguard.