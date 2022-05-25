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Названо число пострадавших при стрельбе в техасской школе

Губернатор Техаса Эбботт сообщил, что при стрельбе в школе в Ювальде пострадали 17 человек

Фото: Nuri Vallbona / Reuters

В результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде погибли 19 детей, еще 17 человек получили ранения. Такое число назвал губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт, сообщает РИА Новости.

Как рассказал Эбботт в ходе пресс-конференции, по последней информации, погибли 19 детей и двое учителей. Еще 17 человек получили ранения, однако угрозы их жизни нет.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. После трагедии президент США Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.

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Марина Совина
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