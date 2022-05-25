Электричество в Варшаве подорожает второй раз за год

E.ON Polska предупредила о подорожании электричества в Варшаве на 18 процентов с 1 июня

Стоимость электричества для частных домохозяйств в Варшаве подорожает с 1 июня на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию E.ON Polska, обслуживающую польскую столицу.

Электричество в польской столице дорожает уже второй раз за год. Отмечается, что в январе компания повышала стоимость подачи на 33,2 процента. При этом в E.ON Polska предупредили, что это не последнее подорожание. Так, в августе стоимость электроэнергии повысится на 23,3 процента по сравнению с нынешней ценой.

E.ON Polska — частная энергетическая компания, поставляющая электроэнергию преимущественно в Варшаву, где у нее около одного миллиона клиентов.

Ранее Центральный статистический офис страны (GUS) сообщил, что годовая инфляция в апреле 2022 года в Польше разогналась до 12,3 процента, побив рекорд 24-летней давности. Цены на энергоносители и топливо подскочили на 27,3 и 27,8 процента соответственно. Стоимость продуктов поднялась на 12,7 процента.