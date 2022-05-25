Эмили Ратаковски появилась на фестивале в Каннах в полупрозрачном платье

Модель Эмили Ратаковски появилась на публике в полупрозрачном платье с высоким разрезом

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски появилась на фестивале в Каннах в полупрозрачном платье. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Известно, что 30-летняя знаменитость пришла на показ фильма «Преступления будущего» канадского режиссера Дэвида Кроненберга. Манекенщица предстала перед публикой в облегающем черном платье с высоким разрезом сзади и кожаным ремнем под грудью. При этом на фото видно, как через полупрозрачную ткань, украшенную множеством мерцающих вставок, просвечивает нижнее белье модели.

Ратаковски дополнила образ черными лакированными туфлями на шпильке, а также уложила волосы небрежной волной и отстригла челку. В макияже звезда сделала акцент на персиковые румяна и светло-коричневую помаду.

Раннее в мае Ратаковски отправилась на прогулку по улицам Нью-Йорка в откровенном образе. Папарацци запечатлели манекенщицу в прозрачном черном платье, из-под которого виднелось нижнее белье того же цвета. Свой образ она дополнила спортивными кроссовками, солнцезащитными очками, массивным ожерельем из золота и белой сумкой.