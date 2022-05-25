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В селе Лениногорского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Лениногорского района Татарстана

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Лениногорского района Татарстана. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, торжественное открытие Тимяшевского фельдшерско-акушерского пункта состоялось в среду, 25 мая. Во время мероприятия министр здравоохранения республики Ильдар Фатихов отметил, что доврачебная медпомощь становится с каждым днем все доступнее для сельских жителей. В конце церемонии у здания высадили хвойные деревья.

«Это положительно влияет не только на показатели здоровья сельчан, но и на развитие сельских населенных пунктов — в село начинают активнее приезжать молодые специалисты, увеличивается качество и продолжительность жизни людей третьего возраста», — высказался Фатихов и выразил благодарность фельдшеру Тимяшевского ФАПа Светлане Мишакиной.

Известно, что новое здание, которое оснащено современным оборудованием и новой мебелью, позволяет проводить медосмотры, процедуры и диспансеризацию. Медицинский объект построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

В ноябре 2021 года в селе Гари Елабужского района также начали строительство фельдшерско-акушерского пункта. Строительство пункта, отвечающего всем требованиям и санитарным нормам, обошлось властям в 4,6 миллиона рублей. Старое учреждение было расположено в многоквартирном доме и требовало капитального ремонта.

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Майя Пономаренко
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