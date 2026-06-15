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11:50, 15 июня 2026Наука и техника

В России нашли поселение «цивилизации» Аркаима

ЧелГУ: Под Челябинском нашли самое северное поселение народа, построившего Аркаим
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Zichrini / Shutterstock / Fotodom

Под Челябинском нашли самое северное поселение народа, построившего Аркаим. Об этом со ссылкой на ученых Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) сообщает РИА Новости.

По словам заместителя директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Федора Петрова, обнаруженное поселение бронзового века представляло собой окруженную рвом и стеной «крепость», от которой к настоящему времени сохранились лишь фрагменты вала.

«По предварительным данным, внутри этой стены были жилые постройки, а найденные фрагменты керамики синташтинской культуры доказывают, что это поселение "цивилизации" Аркаима», — сказал замдиректора.

По словам Петрова, «дальнейшее изучение этого археологического памятника даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев четыре тысячи лет назад, их хозяйстве, культуре и обществе».

Аркаим — комплекс из укрепленного города, двух некрополей и останков древних пастбищ — обнаружен в 1987 году в двух километрах к юго-востоку от поселка Александровского (Челябинская область). В Аркаиме люди жили, как предполагается, в III — II тысячелетиях до нашей эры. По одной из популярных гипотез, жителями поселения были носители праиндоиранского языка.

В августе 2024 года археологи Южно-Уральского государственного университета сообщили об обнаружении захоронения «странствующего металлурга» эпохи бронзы.

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