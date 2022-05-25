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В Финляндии заподозрили первый случай заражения оспой обезьян

В Финляндии выявили первый случай с подозрением на заражение человека оспой обезьян

Фото: Lukas Barth / Reuters

В Финляндии выявили первый случай с подозрением на заражение человека оспой обезьян, сообщает медицинский округ столичного региона HUS.

Отмечается, что инфекция, вызванная вирусом, принадлежащим к группе ортопокс, была обнаружена у взрослого мужчины. Дело в том, что вирусы оспы обезьян и оспы принадлежат к одной группе вирусов — ортопокс, поэтому подтверждение диагноза требует времени. Окончательное заключение будет получено, когда специалисты завершат секвенирование образца в конце недели.

Вирусную инфекцию у гражданина подтвердили в среду, 25 мая. Он заразился во время путешествия в Европу. Отмечается, что самочувствие больного, который лечится дома, не вызывает опасений.

24 мая в Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян у человека. 29-летняя женщина приехала в ОАЭ из Западной Африки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире оспа обезьян подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Испании, Португалии и Великобритании.

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Алина Гончарова
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