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В ОАЭ выявили первый случай заболевания оспой обезьян

В ОАЭ у 29-летней женщины выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Фото: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery / CDC / REUTERS

В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян у человека. Об этом говорится в сообщении государственного агентства новостей WAM со ссылкой на Минздрав страны.

Заболевание выявили у 29-летней женщины, приехавшей в ОАЭ из Западной Африки. Ей уже оказывают необходимую медпомощь. Кроме того, Минздрав уже обсуждает ситуацию с другими ведомствами ОАЭ и активно отслеживает ситуацию в сфере здравоохранения.

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Министерство также призвало жителей страны читать информацию о болезни только в официальных источниках ОАЭ и «воздерживаться от распространения слухов и ложной информации».

22 мая ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении еще 28 проводится исследование. Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго и Сьерра-Леоне.

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Виктория Кондратьева
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