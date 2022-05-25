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В России для туристов предложили создать услугу «друг на день»

Для самостоятельных туристов в России могут создать услугу «друг на день»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Эксперт по развитию туристских территорий Елена Воротникова предложила создать для российских путешественников новую услугу в формате индивидуального сопровождения — «друг на день». Об этом пишет «Российская газета».

По ее словам, подобная услуга может пользоваться популярностью у отдыхающих, самостоятельно организующих свои путешествия. «Первое, в чем нуждаются туристы — это информация. Особенно это важно для тех, кто сам организует свой отдых, не пользуясь услугами турфирм. А таких с каждым годом становится все больше», — заявила специалист.

Так, приезжающие в незнакомый город туристы смогут обращаться к «другу на день», который будет готов рассказать историю города и указать на наиболее интересные достопримечательности.

Кроме того, Воротникова предложила создавать в России пространства с понятной навигацией для индивидуальных туристических прогулок. «Сегодня, приезжая в город, турист зачастую остается наедине с собой: ни доступных карт, буклетов, ни удобных и по-настоящему функциональных приложений», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запущен проект «Новый городовой», в рамках которого жители города могут попробовать себя в роли «дежурных по улице». Городовые будут обучены истории города и азам первой доврачебной помощи.

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Валентина Процкова
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