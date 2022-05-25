Получено подтверждение альтернативной теории гравитации

В Сент-Эндрюсском университете получили возможное подтверждение теории гравитации MOND

Международная группа астрономов во главе с физиками из Сент-Эндрюсского университета получила возможное подтверждение альтернативной теории гравитации. Они обнаружили, что скорость вращения газа в карликовой галактике согласуется с ранее отвергнутой теорией, называемой Милгромианской динамикой (MOND). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ранее исследование показало, что скорость газа в карликовой галактике AGC 114905 значительно меньше значения, предсказанного MOND. MOND в отличие от классической теории гравитации Эйнштейна не требует присутствия темной материи, чтобы объяснить наблюдаемую зависимость скорости движения вещества в галактике от расстояния до ядра. Однако в новом исследовании было показано, что результаты наблюдений AGC 114905 согласуются с предсказаниями MOND, если угол наклона галактики переоценен.

Моделирование показало, что галактика AGC 114905 в рамках теории MOND должна выглядеть слегка эллиптичной, даже если она находится под прямым углом к лучу зрения. Эллипс возникает из-за того, что вещество в галактике самогравитирует. В этом случае спектроскопические измерения скорости вращения газа и звезд приведут к заниженному результату. В реальности галактика может вращаться намного быстрее, что согласуется с предсказаниями MOND. Подобный эффект ложного наклона не может возникнуть в теории с темной материей, поскольку в этом случае диск не является самогравитирующим.

В последнем случае галактика должна быть круглой. В этом случае наблюдаемая эллиптичность должна быть обусловлена ​​значительным наклоном между диском и плоскостью неба. Скорость вращения будет очень мала, а это означает, что в галактике очень мало темной материи. Однако невозможно, чтобы изолированная карликовая галактика имела такое небольшое количество темной материи, учитывая, сколько массы она имеет в виде звезд и газа. Таким образом, классическая теория Эйнштейна натыкается на сложность, которая решается в рамках MOND. По словам авторов, это не единственный случай, когда MOND работает лучше Стандартной космологической модели, учитывающей влияние темной материи.