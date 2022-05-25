Запорожская область вернула герб времен Российской империи

Член ВГА Рогов заявил о возвращении Запорожской области герба времен Российской империи

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион вернул герб времен Российской империи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти пытались подменить герб, заменив изображенную на нем винтовку русских солдат на мушкеты. Рогов отметил, что эта была такая «фальсификация геральдики», но теперь власти области вернули исторический облик.

Он также рассказал, что в настоящее время гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск) в виде щита, разделенного на зеленое и малиновое поля, на них изображены два ружья со штыками и черный лук со стрелами, направленными вниз.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По его словам, у области лишь одно будущее — она «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Чиновник добавил, что для полноценной адаптации населения понадобятся «считанные месяцы», поскольку местные жители «абсолютно русские по ментальности».

