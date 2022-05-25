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Власти Запорожской области объявили о планах войти в состав России

Член ВГА Запорожской области Рогов объявил о намерении региона войти в состав России

Фото: РИА Новости

Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. Об этом РИА Новости заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, у области лишь одно будущее — она «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Чиновник добавил, что для полноценной адаптации населения понадобятся «считанные месяцы», поскольку местные жители «абсолютно русские по ментальности».

Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет

Владимир Роговчлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

Вслед за Херсоном

7 мая заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона в будущем стать частью России. По его словам, «никто ни к чему не будет принуждать», однако «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей». «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — объяснил он. Позднее чиновник подтвердил, что регион не планирует быть отдельной независимой республикой.

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Также Стремоусов указал, что в первую очередь предстоит наладить мирную жизнь, сформировать вертикаль власти, выйти на стабильность, выстроить социальную и экономические сферы, а также запустить рынок труда. «Согласно нашему плану интеграции в состав Российской Федерации, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства, а уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом», — заключил зампред ВГА.

В Крыму предсказали переход южных территорий Украины в состав России

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предрек, что с высокой долей вероятности южные территории Украины в будущем станут российским регионом. По его словам, в настоящее время необходимо обеспечить защиту людей, проживающих в южных регионах Украины. «Мы же знаем, что происходит с теми, кто спокойно встретил на своей территории российскую армию: над ними издевались. Сначала обеспечим безопасность, а уже потом будет самоопределение, возможно, референдум», — подчеркнул сенатор. Он добавил, что в любом случае это будет выбор граждан, которые проживают на данных территориях.

В свою очередь вице-премьер Крыма Георгий Мурадов также предсказал южным территориям Украины вхождение в состав России. «У меня нет сомнений. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств», — сказал постоянный представитель республики.

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По словам Мурадова, Россия больше не позволит «безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада». Вице-премьер Крыма подчеркнул, что «подаренные» когда-то Украине территории всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население. «У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», — подытожил он.

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Марина Совина
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