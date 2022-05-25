Раскрыты последствия обстрела граничащего с Украиной российского села

При обстреле со стороны Украины села Журавлевка оказались повреждены 10 домовладений

При обстреле со стороны Украины приграничного села Журавлевка в Белгородской области оказались повреждены 10 домовладений. Об этом со ссылкой на главу Белгородского района Владимира Перцева сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным от главы Белгородского района Владимира Перцев, сегодня при обстреле повреждено 10 домовладений», — написал глава области.

Он также уточнил, что за все время обстрелов Журавлевки и Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство. Пока восстановительные работы проводить небезопасно из-за продолжающихся атак со стороны Украины. Однако, как только ситуация позволит, рабочие сразу приступят к восстановлению, добавил губернатор.

Об обстреле Журавлевки Гладков сообщил 25 мая. По его словам, в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек — он получил осколочные ранения. На данный момент он находится в больнице.