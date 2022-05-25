Власти раскрыли подробности о раненном при обстреле граничащего с Украиной села

Губернатор Гладков: раненный при обстреле со стороны Украины находится в больнице

Пострадавший при обстреле граничащего с Украиной российского села Журавлевка на данный момент находится в больнице. Такие подробности раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что раненный 1993 года рождения на данный момент получает всю необходимую медицинскую помощь.

Об обстреле со стороны Украины села Журавлевка 25 мая сообщил губернатор Гладков. По его словам, в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек, который получил осколочные ранения. Кроме того, оказались повреждены пять домовладений.

Ранее, 17 мая, в Белгородской области украинскому обстрелу подверглось село Безымено. Тогда в результате атака пострадал один человек, оказались повреждены линия электропередачи, шесть домов и один легковой автомобиль.