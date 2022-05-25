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Власти раскрыли подробности о раненном при обстреле граничащего с Украиной села

Губернатор Гладков: раненный при обстреле со стороны Украины находится в больнице
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пострадавший при обстреле граничащего с Украиной российского села Журавлевка на данный момент находится в больнице. Такие подробности раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что раненный 1993 года рождения на данный момент получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Об обстреле со стороны Украины села Журавлевка 25 мая сообщил губернатор Гладков. По его словам, в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек, который получил осколочные ранения. Кроме того, оказались повреждены пять домовладений.

Ранее, 17 мая, в Белгородской области украинскому обстрелу подверглось село Безымено. Тогда в результате атака пострадал один человек, оказались повреждены линия электропередачи, шесть домов и один легковой автомобиль.

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Никита Абрамов
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