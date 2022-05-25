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Кадыров охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова

Глава Чечни Кадыров охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова как порядочного и скромного
Начало событий в новости Путин назначил нового главу МЧС
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Новый глава МЧС генерал-майор Александр Куренков — порядочный и скромный человек. Так в своем Telegram-канале нового министра охарактеризовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Куренкова он знает лично и рад, что выбор Путина пал именно на генерала.

«Это очень порядочный, скромный и отзывчивый человек. Знаю его как настоящего патриота нашей Родины, который предан высшим идеалам, не боится самых сложных испытаний и готов круглосуточно трудиться на ответственном посту», — прокомментировал назначение Куренкова Кадыров.

Глава Чечни добавил, что уверен — Куренков продолжит начинания своих предшественников, Александра Чуприяна и Евгения Зиничева.

До назначения на пост главы МЧС Куренков был заместителем директора Росгвардии.

С сентября 2021 года должность врио главы МЧС занимает Александр Чуприян. Он стал временно исполняющим обязанности министра после смерти Евгения Зиничева, который в возрасте 55 лет погиб в Красноярском крае во время учений.

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Валерий Розенберг
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