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Невролог предупредила россиян о потенциальной опасности крепкого чая

Невролог Исаева заявила, что очень крепкий чай может вызвать проблемы с пищеварением

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Невролог Валентина Исаева предупредила о потенциальной опасности очень крепкого чая. В беседе с изданием Solenka.Info врач заявила, что чрезмерное употребление этого напитка может привести к проблемам со здоровьем.

Специалист сказала, что крепкий чай, который так любят в России и странах СНГ, может вызвать проблемы с пищеварением: кофеин, который содержится в этом напитке, способен спровоцировать изжогу, кислотный рефлюкс, обострение гастрита и язвы. Также крепкий чай оказывает негативное воздействие на нервную систему, из-за чего может начаться приступ повышенной тревожности и нарушиться сон.

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Кроме того, Исаева отметила, что чрезмерное употребление крепкого чая чревато дефицитом железа, хрупкостью костей и зубов, проблемами с сердечно-сосудистой системой и печенью.

Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, врач рекомендовала выпивать за день не более пяти чашек некрепкого свежезаваренного чая, а после 18:00 от этого напитка стоит воздержаться всем, у кого есть проблемы со сном.

Ранее российский вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил о возможности пандемии смертельно опасного гриппа. По его словам, вспышки этого вируса могут оказаться «очень страшными».

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Наталья Обрядина
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