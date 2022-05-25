Россиянам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей по сниженной цене

Отдых на Мальдивских островах в начале июля обойдется россиянам в 173,9 тысячи рублей

Российским путешественникам предложили провести отпуск на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей, по сниженной цене летом. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

Уточняется, что стоимость путевок по сравнению с 2021 годом упала более, чем на 40 процентов. «В прошлом году Мальдивы стоили дороже, как и зимние туры. Сейчас они снизились, так как некоторые отели перед летним сезоном понижают стоимость проживания», — пояснили в компании Anex Tour.

Отдых на островах в начале июля, согласно данным туроператоров, обойдется россиянам в 173,9 тысячи рублей. За эту сумму двое туристов на протяжении двух недель смогут проживать в трехзвездочном отеле Arena Beach. В Heron Beach & Guest House двое отдыхающих могут провести отпуск за 175,7 тысячи рублей.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В мае российским туристам перечислили доступные для прямых перелетов летом пляжные страны. Так, путешественники могут без стыковок отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Бахрейн, Израиль, Катар и Шри-Ланку.