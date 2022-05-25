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Россиянам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей по сниженной цене

Отдых на Мальдивских островах в начале июля обойдется россиянам в 173,9 тысячи рублей

Фото: Mike Swigunski / Unsplash

Российским путешественникам предложили провести отпуск на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей, по сниженной цене летом. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

Уточняется, что стоимость путевок по сравнению с 2021 годом упала более, чем на 40 процентов. «В прошлом году Мальдивы стоили дороже, как и зимние туры. Сейчас они снизились, так как некоторые отели перед летним сезоном понижают стоимость проживания», — пояснили в компании Anex Tour.

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Отдых на островах в начале июля, согласно данным туроператоров, обойдется россиянам в 173,9 тысячи рублей. За эту сумму двое туристов на протяжении двух недель смогут проживать в трехзвездочном отеле Arena Beach. В Heron Beach & Guest House двое отдыхающих могут провести отпуск за 175,7 тысячи рублей.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В мае российским туристам перечислили доступные для прямых перелетов летом пляжные страны. Так, путешественники могут без стыковок отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Бахрейн, Израиль, Катар и Шри-Ланку.

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Валентина Процкова
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