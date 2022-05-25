Малышева раскрыла признаки нового опасного заболевания

Врач Малышева назвала пожелтение глаз и потемнение мочи симптомами «неизвестного» гепатита

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» раскрыли симптомы нового опасного заболевания. Специалисты назвали пожелтение глаз, изменение цвета мочи и стула и нарушение сознания признаками «неизвестного» гепатита, вспышку которого зафиксировали весной 2022 года. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Весь мир взбудоражен новым детским гепатитом», — заявила Малышева. По словам доктора, причины развития этого заболевания пока остаются неизвестными: у всех видов гепатита существуют возбудители, однако то, какой именно вирус провоцирует новый гепатит, пока не удалось выяснить..

Ведущие добавили, что признаки нового гепатита схожи с симптомами других его видов. «Это может быть температура, это может быть пожелтение глаз, обесцвечивание стула — становится серо-воскового цвета, и темная окраска мочи — становится темно-коричневой», — пояснил Гандельман.

Кроме того, при заболевании нарушается работа печени, в результате орган не выполняет функцию детоксикации вредных веществ, и возникает нарушение сознания, отметили врачи. «Это причина для пересадки печени детям», — добавил Гандельман.

Ранее в мае сообщалось, что медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. О первых случаях инфекции британские врачи сообщили в январе 2022 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к середине мая в 20 странах мира из-за вируса тяжелой формой гепатита заболели уже 228 детей.