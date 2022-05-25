Названа самая модная длина платья в 2022 году

Стилистка Джессика Дэвис назвала платья длиной выше щиколотки самыми модными в 2022 году

Модный редактор Джессика Дэвис назвала самую модную длину платья в текущем сезоне. Об этом сообщает британская версия журнала Bazaar.

Речь идет о мидакси — длине между макси и миди, предполагающей платья чуть выше щиколотки. По словам журналистки, подобные вещи были впервые представлены в 2019 году в коллекциях брендов Givenchy, Alexander McQueen и Marc Jacobs, а в 2022 году такие марки, как Cecilie Bahnsen и Chanel, вновь начали отдавать им предпочтение. Кроме того, крупные ретейлеры одежды отмечают значительное повышение спроса на упомянутую длину по сравнению с прошлым годом.

Автор материала подчеркивает, что платья и юбки на пару сантиметров ниже середины икры являются одними из самых практичных. Так, например, летом они будут идеально смотреться с сандалиями, а в холодный сезон — с ботинками или кроссовками. Среди прочего, стилистка советует носить такую одежду поверх джинсов. «Носить мидакси гораздо удобнее, чем полную длину. Мне нравится сочетание такого платья с блейзером, накинутым на плечи, и сандалиями на плоской подошве. Это формула, которая работает для любого случая», — поясняет Дэвис.

Специалистка считает платья и юбки мидакси долгосрочной инвестицией в гардероб. Редактор объяснила, что покупка подобных вещей поможет воздержаться от чрезмерного приобретения одежды. «Так вы сможете быть модной более экологичным способом», — заключила она.

Ранее в мае модные редакторы Glamour назвали замену популярному у женщин маленькому черному платью. Журналисты рассказали, что предстоящим летом особенно актуальными станут различные модели белых платьев. По словам экспертов, вещи данного цвета более комфортны в жаркую погоду, чем аналогичные черные изделия. «К тому же белые платья, как и черные, легко стилизовать, поскольку они относятся к нейтральной палитре цветов», — уточнили они.