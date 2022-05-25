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В Минобороны объяснили отмену возрастного предела для службы по контракту

Минобороны: отмена возрастного предела для службы по контракту привлечет в армию водителей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отмена возрастного предела для заключения первого контракта о военной службе поможет привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров. Так объяснил необходимость закона заместитель министра обороны России Николай Панков в Совете Федерации, его цитирует ТАСС.

«Собственно говоря, что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры, и я могу продолжать перечень военно-учетных специальностей», — сказал Панков в верхней палате парламента.

По его словам, такую категорию военнослужащих уже не удастся взять в десантные войска из-за особых требований по здоровью, а также в подводные и надводные силы. Замминистра обороны назвал отмену возрастного предела для службы по контракту правильной.

Панков объяснил, что россияне и иностранцы смогут заключать контракт на прохождение военной службы до 50 лет.

Законопроект об отмене возрастного предела на заключение первого контракта о военной службе был внесен в Госдуму 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Соответствующий закон был принят сразу в трех чтениях нижней палатой парламента 25 мая. Впоследствии его одобрил Совет Федерации.

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Анастасия Шейкина
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