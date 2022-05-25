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Глава британского Минобороны назвал российский флот главной угрозой Украине

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что флот России будет угрожать Украине в будущем

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Российская армия «практически выдохлась», однако флот еще будет угрожать Украине в будущем, считает глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит Reuters.

Министр также прокомментировал ситуацию с приостановкой поставок зерна с Украины из-за военной спецоперации России на ее территории. Уоллес призвал страны, находящиеся на побережье Черного моря, поспособствовать поставкам и помочь международному сообществу.

Российская сторона продолжает проводить разминирование разных участков в акватории Черного моря. 25 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из порта Мариуполя после разминирования смогли выйти пять иностранных судов. Саперы обследовали 134 сооружения в мариупольском порту, обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

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Виктория Кондратьева
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