Небензя рассказал о приказе для украинских военных стрелять по мирным жителям

Небензя заявил, что украинские военные получили приказ стрелять по мирным жителям

Украинские военные получили приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен российских военнослужащих. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — рассказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Небензя заявил, что под давлением фактов даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в украинской Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ. Он подчеркнул, что западные СМИ замалчивали все объективные свидетельства и вместо этого раскручивали «откровенные фейки».