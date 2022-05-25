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Российским компаниям пригрозили лишением льгот за увольнения украинцев

Минцифры пригрозило компаниям лишением льгот за увольнения украинцев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минцифры России в своем Telegram-канале пригрозило, что будет лишать аккредитации и льгот те IT-компании, которые принудительно увольняют украинцев.

«Минцифры предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины», — отмечено в заявлении. При этом ранее ведомство опровергло информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе украинских сотрудников на другие должности. Минцифры также обратило внимание на недопустимость такой практики дискриминации.

По данным РБК, российские компании начали увольнять IT-специалистов украинского происхождения или переводить их на более низкие должности. Работодатели «опасаются диверсий». Особенно пристальное внимание к работникам, у которых есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

При этом украинских IT-специалистов было не так много в России и чаще всего они работали на аутсорсе. В целом в России за два месяца упало число публикуемых вакансий в сфере IT и телекоммуникаций.

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Платон Щукин
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