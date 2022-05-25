В Госдуме не увидели проблем в отказе России от Болонской системы

Депутат Мажуга не увидел угроз утечки кадров из-за отказа России от Болонской системы

Проблем и угроз утечки кадров за границу после отказа России от участия в Болонском образовательном процессе нет. Об этом заявил первый замглавы комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, чьи слова приводит «Подъем».

Депутат признал, что после отказа от Болонской системы российские дипломы перестанут признавать в странах Запада, однако, отметил он, власти решат эту проблему.

«Думаю, мы придумаем подход, чтобы и к нам приезжали бакалавры, и мы могли признавать их дипломы, и наши студенты могли ехать за рубеж получать образование, и тоже была возможность признания там. Но это большая, сложная работа», — объяснил парламентарий.

Кроме того, депутат считает, что в нынешних условиях в России необходимо наращивать и улучшать подготовку кадров. Также он отметил, что в ряде специальностей, например в инженерно-технической сфере, необходимо создавать новые подходы образования, так как, по мнению Мажуги, двухуровневая система в них не отвечает запросу индустрии.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. В свою очередь российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.