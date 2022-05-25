В Риге снесут «прославляющий советский режим» памятник

Сейм Латвии принял решение снести памятник освободителям Риги к 15 ноября

Памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков решили снести к 15 ноября. Об этом решении Сейма Латвии сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке приняла решение внести на рассмотрение новый законопроект по демонтажу монумента. Снос «прославляющего советский режим» памятника предполагается осуществить к 15 ноября.

Местные муниципалитеты будут ответственны за снос и других советских монументов в стране, в то время как финансирование будет осуществляться за счет пожертвований физических и юридических лиц.

Отмечается, что фрагменты демонтированных памятников, имеющие художественную ценность или просветительское значение, будут переданы на хранение в коллекцию Музея оккупации Латвии.

Ранее Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям. Его демонтаж поддержали 38 депутатов, семь выступили против.