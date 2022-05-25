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В Нижнем Новгороде начнут проводить прогулки с франкоговорящим гидом

Франкоговорящий гид «Альянс Франсез» будет проводить экскурсии по Нижнему Новгороду

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Жителям и гостям Нижнего Новгорода предложили экскурсии с франкоговорящим гидом по Стрелке и Автозаводскому району. О том, как попасть на такую прогулку с экскурсоводом, рассказали в пресс-службе «Альянс Франсез».

На сайте организации уточняется, что прогулки в среднем будут продолжаться около часа или часа и 30 минут. Желающим необходимо будет предварительно зарегистрироваться.

Экскурсии будет проводить преподаватель французского языка Любовь Богачева. Рекомендованный уровень владения языком для желающих прогуляться с гидом — A2 и выше. После экскурсии гости смогут по своему усмотрению оставить гиду вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в тверской усадьбе XVI века решили провести народную ярмарку. Уточнялось, что праздник по случаю цветения сирени и ярмарка пройдут в усадьбе Домотканово.

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Варвара Кошечкина
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