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Компьютер научились взламывать с помощью pdf-файлов

BleepingComputer: pdf-файлы стали использовать для распространения вирусов

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

В сети участились случаи использования текстовых документов для взлома компьютеров. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты ссылаются на отчет исследовательской фирмы HP Wolf Security, согласно которому хакеры стали чаще атаковать пользователей с помощью текстовых документов. Как правило, жертва получает электронное письмо с сообщением о том, что ей положена выплата — к письме прикреплен pdf-документ. После его открытия на компьютере может быть запущен вирус.

При попытке открыть pdf-файл программа Adobe Reader предлагает пользователю воспользоваться текстовым редактором Word, чтобы запустить содержащийся внутри файл docx. При этом хакеры научились обманывать систему защиты — при открытии появляется информация о том, что документ был проверен и не является опасным.

По словам аналитиков, выявить вредоносный характер подобных файлов можно с помощью синтаксических анализаторов. Однако рядовые пользователи «не заходят так далеко». Эксперты отметили, что хакеры полагаются на уязвимость CVE-2017-11882, которая была исправлена в ноябре 2017 года, но до сих пор встречается на компьютерах пользователей.

В начале мая журналисты издания BleepingComputer рассказали о появлении вируса-вымогателя Magniber. Вредоносная программа была спрятана в поддельных файлах обновлений Windows 11.

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Андрей Ставицкий
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