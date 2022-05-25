Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах и немцах

Глава Россотрудничества Примаков рассказал, что американцы и немцы хотят переехать в РФ

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что американцы, немцы и христиане с Ближнего Востока хотят переехать в Россию. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в ведомство обратилась группа «американских американцев», которые не имеют никакого отношения к России, хотя некоторые из них и православные». Примаков рассказал, что этим американцам осточертели «родитель 1 — родитель 2» и Black Lives Matter, поэтому они воспринимают Россию как потенциальное убежище и хотят переехать. Он также пояснил, что данные граждане США собирались продать свои фермы и купить себе землю в России, но их планы осложнились из-за текущих событий.

Помимо этого, Примаков отметил, что в 2014–2015 годах в Крым хотели переехать христиане с Ближнего Востока, потому что в Европу их пускали неохотно, хотя они и проходили по всем критериям беженцев. Также в Россию желают вернуться немцы, потомки русских немцев с Поволжья, добавил он.

Ранее Примаков рассказал, что организация соотечественников в США была разгромлена ФБР. По его словам, сотрудники ФБР вламывались в ночи в дома, клали людей на пол лицом вниз, надевали им пластиковые наручники, а также проводили допросы, почему они поддерживают контакты с российским посольством, брали ли они деньги и кому передавали информацию.

