В МИД России назвали преждевременными разговоры об обмене пленными с Киевом

Замглавы МИД России Руденко назвал преждевременным вопрос об обмене пленными с Украиной

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал преждевременными разговоры об обмене пленными с Киевом. Его цитирует «Интерфакс».

На вопрос, рассмотрит ли Россия возможность обмена осужденного на Украине российского военного Вадима Шишимарина, замглавы МИД заявил, что сначала сдавшиеся в плен украинские военнослужащие должны быть осуждены и получить свои приговоры.

«До этого все разговоры об обмене преждевременны», — подчеркнул Руденко.

23 мая суд в Киеве признал 21-летнего контрактника Вадима Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны. Следствие считает, что он застрелил человека в Сумской области. Во время заседания суда Шишимарин признал свою вину и раскаялся.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила обмен российского военного, но это, по ее словам, вопрос «политики и дипломатии».