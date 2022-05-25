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На Украине рассказали о предложении Евросоюза отдать России территории

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о призыве ЕС отдать России часть территорий
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Kemal Aslan / Reuters

Страны Евросоюза предлагают Украине сдать России часть территорий ради прекращения огня и приостановки конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" — в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее», — рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении и не станет торговать гражданами, территориями или суверенитетом. «Сегодня нам предлагают подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием», — отметил он.

О заморозке конфликта, по мнению Подоляка, не может быть и речи. Советник объяснил, что переговоры станут возможны, когда стороны будут готовы договариваться, и для этого «России нужно начать трезво оценивать ситуацию».

Ранее Подоляк упрекнул западные страны в желании возобновить деловые отношения с Россией. По его словам, в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе говорят о том, что Запад ждет перемирия Украины и России, чтобы вернуть бизнес в РФ.

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Варвара Кошечкина
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