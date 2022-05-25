Принявшая ислам Решетова снялась в мини-платье с декольте и нарвалась на критику

Российская модель Анастасия Решетова снялась в мини-платье и нарвалась на критику в сети

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь поделилась снимком в откровенном образе и нарвалась на критику в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в мини-платье на бретелях из сверкающей ткани, которое оформлено глубоким V-образным декольте и оборками на подоле. На размещенном кадре она позирует полубоком к фотографу, приподнимая при этом волосы. Образ манекенщицы дополнил небольшой кулон и макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики неоднозначно отнеслись к наряду Решетовой, в недавнем времени принявшей ислам, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Где твой хиджаб», «Мусульманка или уже надоело?», «Если ты мусульманка, то почему так оголяешься?, «Забыла про свою религию?», «Сразу видно, что Рамадан подошел к концу», «То платок, то голая», — высказывались поклонники.

Анастасию Решетову не первый раз критикуют в соцсетях. В апреле 2021 года модель обругали в соцсетях за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном головном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.