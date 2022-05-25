В МИД России оценили возможность обмена Медведчука

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия не рассматривает вопрос обмена Виктора Медведчука

Замглавы МИД России Андрей Руденко оценил возможность обмена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявил, что в настоящий момент российская сторона не рассматривает вопрос обмена Медведчука.

Ранее Руденко сообщал, что считает преждевременными разговоры об обмене пленными с Киевом. По его словам, сначала сдавшиеся в плен украинские военнослужащие должны быть осуждены и получить свои приговоры.