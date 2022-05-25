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В МИД России оценили возможность обмена Медведчука

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия не рассматривает вопрос обмена Виктора Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Замглавы МИД России Андрей Руденко оценил возможность обмена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявил, что в настоящий момент российская сторона не рассматривает вопрос обмена Медведчука.

Ранее Руденко сообщал, что считает преждевременными разговоры об обмене пленными с Киевом. По его словам, сначала сдавшиеся в плен украинские военнослужащие должны быть осуждены и получить свои приговоры.

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Алевтина Запольская
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