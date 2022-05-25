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Гендиректор Rutube назвал срок полного восстановления сервиса

Гендиректор Rutube Моисеев заявил, что сервис будет полностью восстановлен до конца недели

Фото: Unsplash

Гендиректор Rutube Александр Моисеев назвал срок полного восстановления видеохостинга после хакерской атаки. На конференции Startup Village он заявил, что все функции видеохостинга полностью заработают до конца недели. Его слова в среду, 25 мая, передает ТАСС.

«С точки зрения мощности мы вернулись в нормальный режим. С точки зрения функционала, я думаю, мы до конца недели выйдем на весь функционал, который был у нас изначально до кибератаки», — сообщил Моисеев.

Глава Rutube отметил, что на данный момент сервис восстановлен на 99,9 процента. Кроме того, количество посетителей снова стало таким же, каким было до кибератаки, добавил он.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории видеохостинга, произошла 9 мая. В сети также распространилась информация, что был утерян исходный код ресурса, без которого его восстановление невозможно. В пресс-службе компании подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что с исходным кодом все в порядке. Позже ответственность за атаку на себя взяли хакеры из группировки Anonymous. Спустя два дня, 11 мая, видеохостинг восстановил работу. При этом уточнялось, что доступ к сервисам площадки будет открываться постепенно.

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Асель Минбаева
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