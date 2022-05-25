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Приговор осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги вступил в силу

Приговор белорусского суда в отношении россиянки Сапеги не был обжалован и вступил в силу

Фото: Leonid Scheglov / BelTA / Reuters

Приговор белорусского суда в отношении россиянки Софии Сапеги, осужденной на шесть лет лишения свободы, не было обжалован и вступил в силу. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда Белоруссии.

«Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги С.А. не обжалован и вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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Алевтина Запольская
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