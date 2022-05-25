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СБУ вызвала на допрос Авакова, Яценюка и Турчинова

СБУ вызвала на допрос по делу о закупках угля в Донбассе Авакова, Яценюка и Турчинова
Александр Турчинов

Александр Турчинов. Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос в качестве свидетелей бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что политиков вызвали на допрос 19 мая.

Как сообщают в ведомстве, Аваков, Яценюк и Турчинов должны были дать показания по делу о государственной измене, а также о создании и финансировании террористической организации. По данным издания «Страна.ua», имеется в виду дело о закупках угля в Донбассе, возбужденное против бывшего президента Украины Петра Порошенко и оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Ранее СБУ опубликовала кадры допроса Медведчука, на которых он дает показания против Порошенко. Он рассказал, что по просьбе экс-президента занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» и согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса.

Адвокат Порошенко, в свою очередь, заявил, что показания Медведчука не имеют ничего общего с реальным положением дел. Он также назвал их пиаром самого ведомства.

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Алевтина Запольская
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