Стало известно о секретных переговорах США и Саудовской Аравии

Axios: США проводят секретные переговоры с Саудовской Аравией о наращивании нефтедобычи

Советники президента США Джо Байдена находятся с тайным визитом в Саудовской Аравии, где проходят переговоры возможного увеличения нефтедобычи королевством. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на ряд нынешних и бывших представителей американских властей.

Отмечается, что в Саудовскую Аравию прибыли координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн.

По данным собеседников портала, Соединенные Штаты, в частности, рассчитывают добиться от Саудовской Аравии увеличения нефтедобычи, чтобы иметь возможность ввести широкий спектр санкций против нефти из России в связи с ситуацией на Украине.

Вашингтон также рассчитывает снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в США осенью 2022 года.

Ранее экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла только вместе способны полностью заместить поставки нефти из России в Европу. При этом в одиночку им сделать это будет невозможно, добавил он.

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