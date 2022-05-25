В полиции США раскрыли подробности стрельбы в техасской школе

В полиции США объяснили, почему не смогли сразу остановить убийцу в техасской школе

Сальвадор Ромас, устроивший стрельбу в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас, США), забаррикадировался в классной комнате вместе с учениками и учителями, прежде чем его ликвидировали полицейские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя департамента общественной безопасности штата Криса Оливареса.

Представитель полиции США раскрыл подробности массового расстрела и объяснил, почему полицейские не смогли сразу остановить убийцу в техасской школе. «Стрелок смог проникнуть в один из классов, забаррикадировался внутри и начал стрелять в детей и учителей, которые были в этом помещении... Во всех, кто был в этом классе, кто оказался у него на пути», — рассказал он, подчеркнув, что все находящиеся в классе «не имели возможности куда-то убежать».

По словам Оливареса, полиция сразу получила сигнал о нападении на школу. Однако, когда правоохранители попытались обезвредить преступника, они были встречены огнем и потеряли ранеными несколько человек.

Штурм класса начался только после прибытия подкрепления. По полицейским также открыли стрельбу, однако они смогли ликвидировать Ромаса. Представитель полиции рассказал, что нападению предшествовала ссора подозреваемого с бабушкой, которую он застрелил и скрылся с места преступления на автомобиле.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, число погибших выросло до 21, среди них 19 детей и двое взрослых. После трагедии Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.