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Собянин назвал способ вернуть деньги за выплаченный «ковидный» штраф

Собянин: для возврата денег за «ковидный» штраф нужно обратиться в центр «Мои документы»

Фото: М. Денисов / Mos.ru

Чтобы вернуть деньги за выплаченный «ковидный» штраф, необходимо до 31 декабря 2022 года обратиться в центры госуслуг «Мои документы». Такой способ назвал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении административного наказания, а также документ, подтверждающий уплату штрафа.

Таким образом московские власти прекратят взыскание или возвратят около 13,6 миллиарда рублей, что в сегодняшних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и горожан, подчеркнул мэр столицы.

Ранее Собянин заявил, что власти города с 1 июня перестанут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Органам власти не стоит взыскивать ранее неоплаченные штрафы. Это связано с тем, что уровень реальных доходов жителей падает, объяснил мэр Москвы.

С 15 марта в столице отменен масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях. Собянин объяснил такое решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

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Юлия Ямпольская
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