Европе предрекли появление нового газопровода

Аналитик Подлевских допустил появление нового газопровода в Европе через несколько месяцев

Строительство нового морского газопровода в Европе, соединяющего Пиренейский полуостров с Италией, может занять несколько месяцев. Ввести его в эксплуатацию удастся через год, предположил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик Николай Подлевских. Он добавил, что несмотря на это ЕС понадобится несколько лет, чтобы уйти от российского газа.

В начале марта Еврокомиссия рекомендовала странам блока добиться увеличения запасов до 80 процентов к 1 ноября на фоне ухудшения отношений с Россией. Также испанская газета Pais сообщила о рассмотрении возможности строительства морского газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с Италией.

Темпы строительства

«Предполагаю, что строительство займет порядка нескольких месяцев, — предположил Подлевских. — Но есть еще проектная работа, согласования и, собственно, подача газа, так что в сумме на это уйдет около года. С "Северным потоком-2" все было иначе, потому что сначала датские воды запрещали проход, каким-то компаниям запрещали выходить в море. В общем, это были скорее политические задержки».

«Северный поток-2», как отметил аналитик, можно было бы ввести в эксплуатацию в два-три раза быстрее при наличие более благоприятных обстоятельств.

«Однако проблема газа для Европы по-прежнему останется нерешаемой. Конечно, для тех, кто окажется рядом с трубой, она уйдет, но с теми, кто вдали, уже труднее», — добавил Подлевских.

По словам аналитика, даже с новым газопроводом Европе понадобится несколько лет для полного отказа от российского газа. Он также отметил, что сегодняшняя ситуация привела к тому, что страны постараются уйти от зависимости как можно быстрее.

Актуальным, как считает Подлевских, остается и «Северный поток-2», который все еще может быть запущен.

«Скорее всего, труба все же будет заполнена. Скепсис по отношению к "Северному потоку-2" должен быть меньшим, чем сегодняшние взгляды на будущее украинской газотранспортной системы. Пока мы видим, что Европа без российского газа жить не может, так что будет загружен и "Северный поток-2", и украинская ГТС. Вопрос только в том, как будут уменьшаться объемы. Тут уже все зависит от политической ситуации», — заключил аналитик.

На момент после начала военных действий России на территории Украины объем активного газа в ПХГ Европы составлял 29,5 процента. К тому моменту регион потратил весь газ, который был закачан в подземные хранилища в летний период.