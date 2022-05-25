В Турции рассказали об отношении Финляндии и Швеции к теме снятия санкций

Анкара заявила, что Финляндия и Швеция позитивно относятся к теме снятия санкций с Турции

Финляндия и Швеция позитивно относятся к теме снятия санкций с оборонно-промышленного комплекса Турции. Об этом по итогам переговоров между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом заявил представитель и главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает ТАСС.

По его словам, введение эмбарго союзниками друг против друга ослабляет НАТО. «Мы потребовали [от Швеции и Финляндии] немедленного снятия ограничений на поставку продукции оборонной промышленности. Мы увидели их положительное отношение к теме снятия санкций с ОПК», — рассказал Калын.

Ранее в Турции завершились переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Встреча проходила в президентском дворце и продлилась примерно пять часов.

Калын заявил о невозможности расширения НАТО и включения в состав альянса Швеции и Финляндии без учета опасений Анкары. Он указал, что представители Швеции и Финляндии выразили понимание позиции Турции.

