В Турции завершились переговоры по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В Анкаре завершились переговоры по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В Турции завершились переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Переговоры проходили в президентском дворце, они продлились примерно пять часов и уже завершились», — сообщил агентству источник.

Турцию на переговорах представлял официальный представитель президента Ибрагим Калын и замминистра иностранных дел Седат Онал. Сначала делегации встретились по отдельности, а затем было проведено заседание трех сторон.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

23 мая турецкий лидер назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение для принятия в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если страны снимут ограничения на поставки вооружения, а также экстрадируют в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.