В Кабардино-Балкарии состоялся фестиваль «Студенческая весна»

Фестиваль «Студенческая весна» состоялся в Кабардино-Балкарском Аграрном университете

Фестиваль «Студенческая весна» состоялся в Кабардино-Балкарском Аграрном университете. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, учащиеся подготовили творческие номера на тему советского кино. Кроме того, на сцене выступили музыканты, певцы и танцевальные ансамбли. Отмечается, что репетиции у студентов различных факультетов, которые объединились в команды, длились около двух месяцев.

Помимо учащихся университета в фестивале приняли участие представители Молодежного совета при администрации Нальчика. Известно, что на каждом этапе жюри определило лучшую команду и вручило дипломы. Победителем фестиваля по сумме баллов стала команда экономистов и энергетиков.

Ранее сообщалось, что в Тверской области пройдет фольклорный праздник «Троицкие гуляния». В мероприятии примут участие более 120 творческих коллективов: народно-певческие, танцевальные ансамбли, частушечники, кукольные и цирковые коллективы, а также военно-патриотические клубы.