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Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

Минобороны РФ показало работу ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

Министерство обороны России показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео военное ведомство предоставило журналистам в среду, 25 мая.

На кадрах видно, как боевые летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по пунктам подразделений ВСУ. По данным Минобороны, авиационные удары наносили с дистанции свыше пяти километров.

В результате боевого применения уничтожили пункт управления и бронетехнику подразделений ВСУ.

Ранее Министерство обороны показало на видео, как российские военные наносят удары с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» по артиллерии ВСУ. Для уничтожения укреплений применялись снаряды на фугасное действие, что позволяло бить по бетонированным укреплениям противника.

Сергей Истомин
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