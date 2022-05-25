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Российский производитель сократил выпуск водки из-за санкций

Производитель «Русского стандарта» снизил выпуск водки

Фото: Roust

Группа компаний Roust (производит водку «Русский стандарт», «Зеленая марка») сократила розлив на 14 процентов год к году (до 2,1 миллиона дал) по итогам января-апреля из-за санкций, пишет «Коммерсантъ».

Выпуск упал из-за снижения экспорта, так как введен запрет на импорт алкоголя из России в США и ЕС. Большая доля продаж группы приходилась на зарубежные рынки.

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При этом общее производство водки в стране в январе-апреле увеличилось на 10,9 процента, розничные продажи — на 7,1 процента год к году. В «Руст» уверены, что рост продаж в России «полностью компенсирует временные потери по экспорту уже в ближайшее время».

Уход некоторых импортных брендов способствовал переключению потребителя на водку премиального сегмента, отмечают игроки рынка.

С середины марта 2022 года в крупнейших торговых сетях заметно выросли продажи джина, водки и пива. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что повышенным спросом в марте и апреле мог пользоваться премиальный и импортный алкоголь, который россияне покупали, опасаясь его подорожания или исчезновения из магазинов.

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Платон Щукин
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