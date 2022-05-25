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Врач озвучила рецепт самодельного напитка от обезвоживания

Врач Ольга Матюхина: для напитка от обезвоживания нужны вода, соль и сахар

Фото: Daria Shevtsova / Pexels

Исполняющая обязанности заведующего инфекционным кабинетом клинико-диагностического центра «Мединцентр» Ольга Матюхина озвучила рецепт самодельного напитка от обезвоживания. По ее словам, для него нужны всего три ингредиента: вода, соль и сахар, сообщил портал «АиФ».

Эксперт отметила, что обезвоживание может возникнуть из-за кишечных инфекций, обширных ожогов, усиленного потоотделения, несоблюдения питьевого режима, одышки.

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Матюхина объяснила, что для восстановления водного баланса в организме обычно назначают спецрастворы, а не просто воду, так как с жидкостью из организма выходят полезные микроорганизмы. Такие растворы продаются в аптеке, но их можно сделать и самостоятельно, добавила врач.

«Следует помнить, что домашнее средство по составу абсолютно идентично аптечному не будет», — обратила внимание Матюхина и призвала обязательно тщательно помыть руки перед приготовлением раствора.

Для приготовления раствора нужен литр кипяченой или бутилированной воды, чайная ложка (три грамма) поваренной соли и столовая ложка (18 граммов) сахара, рассказала врач. Сухие ингредиенты нужно растворить в воде. После раствор сразу готов к употреблению. Хранить жидкость можно до 24 часов в холодильнике, добавила эксперт.

Ранее диетолог Зоя Богданова рассказала, сколько и как пить свежевыжатые соки. Она отметила, что норма для взрослого человека — не более двух стаканов в день.

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Вера Владзиевская
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