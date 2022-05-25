Мэр Мариуполя сообщил о стихийном захоронении в черте города

Мэр Мариуполя Иващенко сообщил о найденном в черте города массовом стихийном захоронении

Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил об обнаружении в черте города массового стихийного захоронения. Его слова приводит РИА Новости.

Глава города отметил, что захоронение находится на старом кладбище и представляет собой две траншеи с большим количеством трупов.

«Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как «Азов». Конечно же, мы будем проводить экспертизу, которая должна показать, каким образом погибли люди», — сказал Иващенко.

Очевидец из Мариуполя в беседе с агентством заявил, что в период период с марта по мвай в траншеи выгрузили около 30 тел.

«На старом городском кладбище, которому более 300 лет, я в начале марта видел, как приезжал трактор и копал ямы. В этом же месяце приезжали машины и что-то выгружали в черных пакетах, выгружали и скидывали в яму. Это то, что я видел… Я лично видел три раза», — поделился местный житель.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.