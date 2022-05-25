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Минпромторг выступил за запрет въезда европейских грузоперевозчиков

Минпромторг поддержал ограничение на въезд для грузоперевозчиков из ЕС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российский Минпромторг поддержал ограничение на въезд для европейских грузоперевозчиков, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова. Перевозку грузов из ЕС предлагают организовать по белорусскому сценарию, путем перецепки к другому тягачу.

Когда Европа запретила перевозить по своей территории товары фурам из России и Белоруссии, Минск в ответ перестал впускать в страну автомобили и тягачи, зарегистрированные в ЕС. Теперь всем им предписано проходить через специальные пункты пропуска, где осуществляется перегрузка товаров и перецепка прицепа с грузом к другому тягачу.

«Вы знаете, если это будет сделано как, например, у белорусских коллег — когда тягач может довозить непосредственно фуру до места назначения по перецепке, — то здесь, я думаю, что большой проблемы логистической не будет. Но по части номенклатуры у нас и не стоит этот вопрос. Например, по гуманитарным грузам или по медицинской продукции, по фарме или продовольствию», — заявил Мантуров.

С инициативой аналогичного ответа на логистические санкции ЕС впервые выступила ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» в апреле. Организация обратилась с ней к премьер-министру Михаилу Мишустину. Тем не менее в том же месяце отечественные производители продуктов питания призвали не запрещать въезд европейским фурам. В письме премьеру они объяснили, что ситуация в отрасли усложнилась, поскольку европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию. Логистические компании из ЕС опасаются конфискации фур при введении российских контрсанкций.

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Софья Ермакова
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