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Первый армянский спутник вывели на орбиту

Ракета SpaceX вывела на орбиту первый спутник Армении

Фото: Red Huber / Getty Images

Первый спутник Армении вывела на орбиту ракета американской компании SpaceX. Запуск космического аппарата обеспечило сотрудничество с испанской компанией SATLANTIS. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова передает «Sputnik Армения».

«25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с мыса Канаверал в США на корабле SpaceX на орбиту Земли выведен первый космический спутник», — сказал он на заседании правительства.

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По словам Пашиняна, сотрудничество армянского предприятия «Геокосмос» и испанской компании SATLANTIS позволило осуществить запуск. Спутник будут использовать для мониторинга климатических изменений, контроля границ, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями.

Премьер-министр отметил, что до конца 2023 года в Армении будет создан центр управления спутниками и станция приема, вокруг которых сформируют команду специалистов.

В апреле ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с партией космических аппаратов Starlink. Ракета вывела на орбиту 53 спутника.

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Даниил Иринин
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