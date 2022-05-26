Первый армянский спутник вывели на орбиту

Ракета SpaceX вывела на орбиту первый спутник Армении

Первый спутник Армении вывела на орбиту ракета американской компании SpaceX. Запуск космического аппарата обеспечило сотрудничество с испанской компанией SATLANTIS. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова передает «Sputnik Армения».

«25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с мыса Канаверал в США на корабле SpaceX на орбиту Земли выведен первый космический спутник», — сказал он на заседании правительства.

По словам Пашиняна, сотрудничество армянского предприятия «Геокосмос» и испанской компании SATLANTIS позволило осуществить запуск. Спутник будут использовать для мониторинга климатических изменений, контроля границ, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями.

Премьер-министр отметил, что до конца 2023 года в Армении будет создан центр управления спутниками и станция приема, вокруг которых сформируют команду специалистов.

В апреле ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с партией космических аппаратов Starlink. Ракета вывела на орбиту 53 спутника.