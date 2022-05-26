Турция сообщила о разработке новых «антитеррористических операций»

Совбез Турции сообщил о разработке ВС страны новых «антитеррористических операций»

Вооруженные силы Турции разрабатывают новые «антитеррористические операции», они не направлены против целостности других стран, сообщили в Совбезе страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Было заявлено, что операции, которые разрабатываются или будут разрабатываться на наших южных границах, не затрагивают территориальную целостность наших соседей и являются необходимостью национальной безопасности», — заявили в Совбезе.

23 мая РИА Новости сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах страны. Тогда он заявил, что решение будет принято очень скоро. В данный момент ВС Турции проводят операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Президент уточнил, что власти «намерены завершить процесс по созданию зоны безопасности у своих южных границ глубиной 30 километров».

Ранее Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Также турецкие власти выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов РПК и прекращение ее поддержки.