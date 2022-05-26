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Пострадавшая от изнасилования девушка основала бренд белья и обрела славу

Пострадавшая от изнасилования Элла Фэйрон основала бренд белья Assk First и обрела славу

Фото: бренд Assk First

Пострадавшая от изнасилования американка основала свой бренд нижнего белья и обрела славу в сети. Историю публикует издание Daily Mail.

Жительница Калифорнии Элла Фэйрон рассказала, что в 14-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия. «Два мальчика избили меня, накачали наркотиками, а затем изнасиловали, когда я была без сознания. Я так и не добилась справедливости в том, что произошло, несмотря на прошедшее разбирательство», — уточнила она и добавила, что 2020 году в результате аналогичного нападения скончалась ее 24-летняя подруга Дейзи Коулман.

По словам девушки, она стала искать способ пережить смерть подруги и начала заниматься разработкой дизайнов для собственного бренда Assk First («Сначала спроси»). Отмечается, что на вещи нанесены нарисованные Фэйрон принты с надписями «Спроси, прежде чем прикасаться» и «Крутые спрашивают согласия», которые призваны обратить внимание партнера на личные границы.

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«У меня не было другого выбора, кроме как высказаться об этом. Конечно, нижнее белье не остановит насильника. Но я хочу разрушить стереотип, согласно которому единственный вид изнасилования — это нападение в переулке. Если это заставляет кого-то чувствовать себя увереннее, то для меня это того стоит», — подчеркивает бизнесвумен.

Известно, что за год героиня материала успела обработать более тысячи заказов. Бизнесвумен отмечает, что большинство отзывов о ее деятельности были положительными, тем не менее некоторые юзеры описывали ее идею как глупую. «В основном мужчины говорят, что это глупейшая идея, и мое нижнее белье никогда не остановит насильника. Я думаю, что это странно — вы ведь не смотрите на кого-то, кто носит футболку с надписью о раке, и не заявляете ему, что она не остановит рак», — заключила американка.

В январе модель из Москвы заявила, что стала жертвой сексуального насилия во время работы. Сообщалось, что происшествие случилось 9 января в подмосковном Красногорске. Накануне событий с 19-летней пострадавшей, имя которой не разглашается, связался неизвестный организатор и предложил ей фотосессию вместе с услугами стилиста и визажиста.

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Дарья Шляпужникова
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